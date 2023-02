Juventude Nazaré é campeão da Copa Atalaia de Futsal 2023

Um grande público lotou a Quadra de Esportes Raimundo Nonato, na noite desta quinta-feira (16), para acompanhar a grande final da Copa Atalaia de Futsal 2023. A equipe do Juventude Nazaré sagrou-se campeã derrotando o Real Alto pelo placar de 3 a 2.

Além do título, a equipe alviverde conquistou os troféus de melhor jogador (Marcos), melhor goleiro (Wangles) e artilheiro (Kassio) da competição.

Mais cedo, Os Cuecas e o Rua da Linha disputaram o terceiro lugar. Com o empate por 5 a 5 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis. Melhor para Os Cuecas que venceram por 8 a 7.

A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, sendo considerada um grande sucesso, pois resgatou após um longo período, uma das principais competições esportivas do município, trazendo de volta os atalaienses para acompanhar o futsal na Quadra Raimundo Nonato.

A secretária municipal de esportes, Joana D’arck esteve acompanhando as decisões ao lado de toda a equipe da Selaj de Atalaia, participando também da entrega das premiações. Na oportunidade, anunciou a completa reforma daquele espaço esportivo.

A Copa Atalaia de Futsal 2023 contou com a participação de 12 equipes de várias regiões do município, divididas em quatro grupos. A premiação também foi inédita, com R$ 1.500 para o campeão, R$ 1.000 para o segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro.