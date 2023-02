Morre aos 92 anos, o industrial Jorge Tenório Maia, filho do ex-prefeito de Atalaia Major Zé Tenório.

Faleceu, nesta quinta-feira (16), aos 92 anos, o industrial sucroalcooleiro Jorge Tenório Maia, um incentivador da cultura alagoana e um dos grandes colecionadores de arte popular do Brasil. Ele estava internado em um hospital no Estado de São Paulo, onde realizava um tratamento médico.

Natural do município de Atalaia, nasceu em 1930. Filho do primeiro casamento do ex-prefeito de Atalaia, Major Zé Tenório, com a senhora Elita Tenório Maia. Irmão do ex-senador da República João Evangelista da Costa Tenório.

O empresário era acionista da Usina Triunfo em Boca da Mata e também da Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM). Proprietário também do famoso Balneário Águas de São Bento.

Na década de 1960, Jorge Tenório Maia foi morar no município de Boca da Mata, no interior de Alagoas, onde se encantou pelas esculturas de animais feitas pelo mestre Manoel da Marinheira. Amigo pessoal e maior fã de Manoel, "Seu Jorge", como era conhecido o empresário, montou, ao longo dos últimos anos, um rico acervo com obras do escultor. Por lá, Tenório apoiou o trabalho do artesão montando a Galeria Manoel da Marinheira.

Jorge Tenório dedicou sua vida a atividade empresarial, a qual praticou com muito sucesso.

“Sempre a frente de seu tempo, Jorge Tenório maia foi o grande precursor do plantio de Açaí em Alagoas. Homem forte, exemplo de fé, solidariedade e compaixão pelo próximo”, destaca nota divulgada pelo Águas de São Bento.

Jorge Tenório é pai do ex-prefeito do munícipio de Boca da Mata, José Tenório, popular Zé Tenório. O velório do industrial será realizado no Campo Santo Parque das Flores em Maceió, a partir desta sexta-feira, 17, à noite. O sepultamento está agendado para sábado, 18 de fevereiro, às 16h.

Ao lado de seu amigo pessoal o artista Manoel da Marinheira.