Carnaval: Prefeitura de Atalaia abre edital e 38 blocos vão desfilar; blocos também serão premiados

A Prefeitura Municipal de Atalaia abriu um edital para que os blocos de rua pudessem desfilar e serem contemplados através de uma premiação. Ao todo, 38 blocos vão às ruas até o dia 26 de fevereiro.

Segundo a prefeita Ceci, foram consideradas habilitadas as propostas que apresentaram os documentos exigidos no edital e que foram vinculados a uma das categorias de bloco abrangidas pelo processo de credenciamento.

De acordo com a prefeita, essa foi a forma de apoiar os blocos de rua que são importantes para manter a cultura viva.

Ela também ressaltou que os blocos tradicionais com mais de 20 anos de tradição e desfile vão receber R$ 1.500,00; os blocos com mais de 10 anos vão receber R$ 1.000,00 e os blocos com fundação no corrente ano: R$ 800,00.

“Carnaval significa alegria, festa e muita comemoração. Colocar os blocos na rua, após dois anos de pandemia, é trazer de volta essa alegria para o povo. Fico muito feliz que Atalaia esteja vivendo o carnaval do jeito que merece”, concluiu.