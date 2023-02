25 anos: Galo do Helinho mantem a tradição e vai fazer a abertura oficial do Carnaval de Atalaia

Galo do Helinho, há 25 anos fazendo a abertura do Carnaval de Atalaia.

Como acontece há mais de duas décadas, mais precisamente 25 anos, a abertura oficial do Carnaval da cidade de Atalaia vai ficar por conta do tradicional bloco Galo do Helinho, que será realizado nesta próxima sexta-feira (17), a partir das 20 horas, com concentração em frente a Escola Municipal Jabes Francisco, centro.

Fundado por Hélio Cabral em 1998, o Galo do Helinho recentemente sofreu a grande perda de dois de seus principais integrantes, Fernando e Petinho, respectivamente irmão e filho do fundador do bloco. Mas, para manter a tradição e levar alegria a todos os foliões atalaienses, o bloco vai abrir o nosso Carnaval. Também será uma forma de homenagear esses dois ex-integrantes.

“Foi cogitado a não realização do Galo do Helinho, por conta dessas duas grandes perdas. Mas, nos reunimos, irmãos, primos e o nosso amigo Quinho do Portão, e resolvemos manter a tradição, pois esse bloco foi criado para o povo de Atalaia, para que as pessoas possam se divertir”, comentar Helder Cabral, um dos diretores do bloco.

“O Galo do Helinho vai para as ruas fazer a festa do povo e homenagear quem sempre colaborou com o Bloco da família atalaiense”, completa Helder Cabral.

A exemplo do que ocorreu em 2019 e 2020, o Galo do Helinho não terá camisa inédita, podendo o folião ir com uma das camisas de outras edições.