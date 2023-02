Lojas da BRK passam a contar com novo horário de funcionamento

Mudança tem início a partir da próxima segunda-feira (13) e visa melhorias na qualidade do atendimento ao público, com acompanhamento contínuo das solicitações junto aos clientes

A partir da próxima segunda-feira (13), as lojas da BRK contarão com novos horários de funcionamento. A mudança, que abrange os 13 municípios da Região Metropolitana de Maceió, visa uma reestruturação do modelo atual de atendimento ao público, com foco no fortalecimento do programa de capacitação dos profissionais que estão em contato direto com os clientes diariamente e no acompanhamento individualizado das demandas dos usuários.

A estratégia foi desenvolvida com base nas necessidades de cada cidade, a partir de um estudo técnico que considerou os horários com maior fluxo de demandas, índices de produtividade e resolutividade das solicitações. Além disso, a nova dinâmica segue o modelo de atendimento ao público aplicado em outras unidades da empresa espalhadas pelo país, com o reporte contínuo das demandas junto aos clientes.

De acordo com Ícaro Silva, coordenador de Relacionamento com o Cliente da BRK em Alagoas, a adequação busca melhorar a qualidade do atendimento presencial e a experiência do cliente. “No primeiro ano de operação, estendemos ao máximo o horário de atendimento presencial para absorver um grande volume de demandas esperado para o período. Agora, nosso foco é a proximidade e o relacionamento com o cliente, o acompanhamento individualizado das solicitações e a capacitação dos atendentes, que darão retornos proativos e constantes aos chamados abertos”, explicou.

Além disso, auditorias de ordens de serviço, reporte de atualizações dos chamados abertos, reuniões de desempenho e alinhamentos internos terão mais espaço na rotina de trabalho diária das equipes de atendimento ao público.

Recentemente, a BRK abriu vagas para a contratação direta de atendentes. Ao todo, 40 profissionais passaram a fazer parte do quadro de funcionários da empresa para fortalecer o atendimento nas 14 lojas da BRK e nas cinco Centrais Já! de Maceió. As equipes passam por uma imersão nos diversos setores, em treinamentos contínuos sobre os diversos serviços prestados pela concessionária.

Confira abaixo os novos horários de atendimento das lojas da BRK em cada cidade:

De 9h às 17h, sem intervalo:

Maceió

Avenida Fernandes Lima, 679, Farol

Atalaia

Avenida Silvestre Péricles, 512

Barra de Santo Antonio

Rua Luciene Virgínia Rocha, nº 343, Ilha da Crôa

Marechal Deodoro

Rua Ladislau Neto, s/n, Centro

Rua Antônio Cunha Rocha, 2, Massagueira

Pilar

Av Otacílio Cavalcante ,s/n, Chã do Pilar

Rio Largo

Rua Vereador Jarbas Genuario, 23, Conjunto Mutirão

Centrais Já!

Centro

Maceió Shopping

Parque Shopping

Shopping Farol

Shopping Pátio

De 9h às 13h, sem intervalo:

Barra de São Miguel

Rua José Vieira de Andrade, 286

Messias

Rua Floriano Peixoto, 63b

Murici

Rua Leonildo Cincinato, 79

Paripueira

Av. Antônio Reinaldo, 16

Coqueiro Seco

Rua João XXIII, 207

Santa Luzia do Norte

Rua Benedito Mascarenhas, s/n

Satuba

Rua Amélia Pontes, 35