Em jogaço de 9 gols, Futebol Fitness vence o Girador por 5 a 4 pelo Atalaiense de Futebol Master

Neste último sábado (4), duas partidas pela 4ª rodada foram realizadas no Estádio O Luizão pela quarta rodada do Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2023. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.

Destaque para o jogão de 9 gols, com vitória do Futebol Fitness por 5 a 4 contra o Girador. Destaque para Sidcley, autor de dois gols. Jorge Luis, Manoel Messias e Luis de Albuquerque completaram o placar para Futebol Fitness.

Para o Girador, dois gols de Anderson Medeiros, um de José Quitério e um e Josivânio Ferreira.

No outro jogo da rodada, empate em 1 a 1 entre Juventus e Unidos da Vila. Ednaldo Apolinário fez o gol do Juventus e Chiquinho, que mais uma vez foi escolhido o craque do jogo, balançou as redes para o Unidos da Vila.

A 5ª rodada acontece neste próximo sábado, 11, com jogos no Estádio O Luizão. Unidos da Vila enfrenta o Futebol Fitness e o time do Bola Murcha joga contra o Juventus.

Chiquinho foi escolhido escolhido mais uma vez o craque do jogo.