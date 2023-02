Distrito Ouricuri passa a ter CEP exclusivo através do trabalho desenvolvido pela Associação AP3

O ano de 2023 teve início com uma grande conquista para os moradores do Distrito da Ouricuri, em Atalaia. É que a Associação AP3 conseguiu viabilizar a implantação do Código de Endereçamento Postal exclusivo para aquela localidade, junto ao Governo Federal, através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, vinculada ao Ministério das Comunicações.

Foi definido o CEP 57.699.000 para o Distrito Ouricuri.

Tais providencias fazem parte do Projeto Cultural de Sinalização do Distrito Ouricuri, onde a Associação AP3 já vem desenvolvendo as ações necessárias ao projeto. Nesse contexto, a AP3 já viabilizou junto a Câmara Municipal de Atalaia, o Projeto de Lei sobre os nomes oficiais de ruas da comunidade para colocação em placas de identificação, sendo encaminhado pelo Vereador Marcos Rebollo ao qual teve aprovação da Casa, e, posteriormente, a sanção da Lei pela Prefeita Ceci.

Com o CEP exclusivo do Distrito Ouricuri, a população poderá colocar em suas correspondências: contas de banco, matrículas, cartões, internet, registros de água e luz, enfim, em todos os meios de comunicação para enviar e receber correspondências.

“A Associação vem trabalhando em prol da cidadania da população, para que todos tenham direito a uma cidade planejada. Já encaminhamos outras providencias junto aos Correios e Prefeitura, para novos benefícios para a população, em complemento ao Projeto Cultural de Sinalização”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da Associação AP3.

Como a composição de um endereço tem como elementos o nome da rua, do bairro ou distrito, o número do imóvel, o CEP, a cidade e o estado, nesse sentido a presidente Cida da Ouricuri informa que Associação AP3 estará em breve viabilizando a numeração dos imóveis, visando atender as orientações dos Correios.

Ouricuri em conexão com o mundo!!!! Agora o CEP é 57.699.000.

Cida da Ouricuri e Sônia Goes, da diretora da Associação AP3.