Procissão e Missa marcam o encerramento da festa de Nossa Senhora das Brotas, Padroeira de Atalaia

A Paróquia de Nossa Senhora das Brotas realizou nesta última quinta-feira (2), o encerramento de mais uma edição da festa em honra e devoção à Nossa Senhora das Brotas, Santa Padroeira do município de Atalaia.

Reunidos em frente a Igreja Matriz, na Rua de Cima, os fiéis saíram em procissão percorrendo as principais ruas da cidade de Atalaia. Logo após, foi celebrada a Santa Missa no Trevo da cidade, presidida pelo pároco Luiz Antônio, juntamente com o padre Manoel Francelino da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Este ano, a agenda festiva teve como tema “Com Maria há 260 anos anunciando o Evangelho de Cristo”, como preparação para as comemorações pelos 260 anos de fundação da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas.