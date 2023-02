Atalaia comemora seus 259 anos com inauguração de obras e shows para a população

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Albuquerque Pontes Rodrigues, no Povoado Olhos D’água.

O município de Atalaia completou 259 anos nesta quarta-feira (1). Para comemorar esse momento tão importante, a prefeita Ceci preparou uma programação de aniversário especial para beneficiar a população com inaugurações de obras e shows com artistas locais e nacionais.

Teve Santa Missa na Igreja Nossa Senhora das Brotas; às 10h, Alvorada e às 11h, hasteamento das bandeiras em frente à sede da Prefeitura. Logo após, houve a inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Helena de Albuquerque Pontes Rodrigues, no Povoado Olhos D’água.

A noite os atalaienses curtiram os shows da Garota Sertaneja, Avinne Vinny, Guinho Farra, Forró do Muído. Os shows serão realizados na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Atalaia.

Já nesta quinta-feira (2), tem a entrega da Escola Municipal de Educação Básica Jabes Francisco da Silva, a entrega da Escola Maria Alves Brasil e a partir das 20h será a vez dos shows de Alcemir Freitas, Zé Neto Leão, Cavaleiros do Forró, Eliane, a rainha do forró.

As comemorações pelos 259 anos de Atalaia continuam na sexta-feira (3), onde teremos a inauguração do auditório da Secretaria Municipal de Saúde, a inauguração da Central de Ambulância de Atalaia e a inauguração do Centro de Especialidades de Saúde.

A prefeita Ceci ressaltou que a população de Atalaia merece uma comemoração em grande estilo e com obras que vão deixar o município ainda melhor. “Estamos mudando Atalaia para melhor. A nossa gestão sempre teve a preocupação de investir em todas as áreas. Nada melhor do que comemorar o aniversário dessa terra tão querida de forma animada e beneficiando a população”.