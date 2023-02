618 km de Fé e Motivação I Ciclistas de Atalaia pedalam por quatro dias até Juazeiro do Norte

Movidos pelo desafio e pela fé, cinco ciclistas do município de Atalaia foram pedalando até Juazeiro do Norte, no Ceará, percorrendo um total de 618 quilômetros em quatro dias de viagem. O trajeto teve inicio na madrugada do dia 27, com saída da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas e a chegada à capital da fé do povo nordestino ocorreu na segunda-feira, dia 30.

Integrantes de dois grupos ciclistas do município (Bike Sport Atalaia e Equipe Bacurau), Professor Lesso, Taciano Lima, Ronnie Cesar Tavares, Rafael Braz e Alekssandro Acioli Ramos cumpriram o desafio, num verdadeiro ato de fé e devoção a Padre Cícero.

Um carro de apoio acompanhou os ciclistas durante a viagem.

O percurso também proporcionou aos amigos ciclistas atalaienses a pontos históricos e religiosos de várias cidades. Entre as cidades, Maribondo-AL, Palmeiras dos Índios-AL, Cacimbinhas-AL, Santana do Ipanema-AL, Canapi-AL, Inajá-PE, Ibimirim-PE, Serra Talhada-PE, Jatí-CE e Missão Velha-CE.