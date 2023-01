Codesal recebe visita de técnicos da Defesa Civil de Atalaia

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu, nesta terça-feira (24/01), a visita do secretário da Defesa Civil de Atalaia (AL), Alcemir Freitas, e do meteorologista André Gonçalo, que vieram conhecer as atividades da Codesal e, em particular, as ações preventivas relacionadas à áreas de risco principalmente no período chuvoso.

Eles foram recebidos pelo diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, pela subcoordenadora de Ações Comunitárias e Educativas, Fabiana Santana, pela subcoordenadora de Monitoramento e Análise das Ações Climáticas, Nicoly Lima, e técnicos do órgão. Na oportunidade, o diretor da Codesal apresentou as principais conquistas da Defesa Civil de Salvador, desde a sua reestruturação em 2016.

Segundo Sosthenes Macêdo, desde a modernização operacional da Codesal, buscou-se aliar tecnologia de análise climática com as atividades educativas nas comunidades de modo a antecipar o risco e preservar vidas.

"A Prefeitura de Salvador, a partir da gestão de ACM Neto, continuada pelo prefeito Bruno Reis, tem investido para dotar a Codesal do que há de mais avançado em práticas de defesa civil, qualificar os recursos humanos, além de ampliar a proteção de encostas com geomantas e paredes de contenção", disse.

Ele acrescentou que "os efeitos positivos dessas ações fizeram da Codesal uma referência em todo o país".

Segundo o meteorologista André Gonçalo, o município de Atalaia enfrenta problemas com inundações e alagamentos. "O objetivo de nossa visita é buscar soluções e a Codesal, com sua história de inovações, tem muito a oferecer".

Já o secretário de Defesa Civil de Ataláia, Alcemir Freitas, definiu a visita como "produtiva e que servirá de modelo para a reestruturação do órgão em nosso município".

No período da tarde, os integrantes da Defesa Civil de Atalaia conheceram o funcionamento do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) que tem como objetivo principal acompanhar e avaliar o quadro evolutivo dos fenômenos climáticos extremos que oferecem riscos à população do Município.

Fonte: ASCOM Codesal