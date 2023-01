Peça teatral encenada por crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia emociona o público presente na Festa da Padroeira Nossa Senhora das Brotas

Crianças e adolescentes que participam da oficina de teatro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria Municipal de Assistência Social de Atalaia, deram um show de apresentação com a peça teatral AS ANDANÇAS DA MENINA JOANA, emocionando o público presente na Festa da Padroeira Nossa Senhora das Brotas.

O espetáculo foi realizado na noite deste domingo (29), no Palco Cultura, na parte externa da festa, logo após o encerramento da Santa Missa.

Com roteiro e direção do oficineiro de teatro Arnold Lima, o espetáculo tem referência em documentários, textos e livros que retratam o assunto da seca no Nordeste.

AS ANDANÇAS DA MENINA JOANA

A peça é um mix da cultura, crença e fé do povo nordestino, ela também retrata a dura realidade da seca do alto sertão e remente as décadas de 70 e 80, que os nordestinos abandonavam as terras secas do Nordeste em busca de uma vida menos sofrida no Sul do país.

Ela tem como personagens principais uma menina órfã (Joana) e sua única parente viva, sua avó (Dona Chica). Por causa da fome causada pela seca, a idosa entrega a menina aos cuidados da madrinha que vai pra São Paulo em busca de vida melhor e sem fome. Porém, no meio do caminho, ela encontrasse com um palhaço andarilho e se perde de sua madrinha e os demais que a acompanhava, encontrasse também com o diabo que seduz o pobre palhaço, que acaba vendendo a sobra por um pão amassado. A menina não contente com o mal negócio que o amigo acabará de fazer, decidi seguir viagem com o amigo palhaço na esperança de encontrar o diabo mais uma vez e recuperar a sobra do amigo. Eles o encontram, mas, o demônio reluta em devolver a sobra e eles decidem apelar para Nossa Senhora das Brotas que aparece e afugenta o demônio, devolvendo a alma do palhaço e convencendo o pedido da menina para que volte a chove no sertão para que ninguém mais tenha que passar fome ou deixar duas terras e familiares para viver na cidade grande.