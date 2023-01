Ciclistas de Atalaia farão pedal de 600 km até Juazeiro do Norte

Um grupo de cinco amigos ciclistas do município de Atalaia, iniciam na madrugada desta sexta-feira (27), uma viagem ciclista com percurso de 600 quilômetros (de ida), com muita fé e devoção até Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero. O retorno a Atalaia será de carro.

A Matriz de Nossa Senhora das Brotas foi o local escolhido para o início do trajeto, que, sob a benção e proteção da Santa Padroeira de Atalaia, passará por importantes cidades, com direito a visitação as Igrejas e demais pontos turísticos e históricos destas localidades.

Professor Lesso, Taciano Lima, Ronnie Cesar Tavares, Rafael Braz e Alekssandro Acioli Ramos são os ciclistas que vão encarar este desafio, que tem previsão de quatro dias de pedal. Um carro de apoio acompanhará os ciclistas.

Cada ciclista destacou sua motivação para pela primeira vez ir pedalando até a capital da fé do povo nordestino.

“Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e do Padre Cícero. O ano passado fui pedalando para Juazeiro e junto com meus amigos ciclistas seguiremos viagem a Juazeiro do Norte, com muita fé e devoção”, destaca Professor Lesso.

Alekssandro Acioli comenta que é uma oportunidade de conhecer cada vez o polo cultural que é Juazeiro do Norte, culminando com o respeito e admiração pelo o que representou e representa até hoje a figura de Padre Cícero, para sua cidade e região, um ser que, sua influência atravessou o campo religioso e alcançou a política. “Além de tudo isso citado a cima, o desafio e o desfrutar das coisas boas que uma cicloviagem propícia, passando pela interação com pessoas e localidades deslumbrantes, chegando até o benefício para nosso corpo e para nossa mente”, completa o ciclista.

“Sou romeiro do Padre Cícero, tenho vinte viagens para Juazeiro do Norte de carro. Agora, tenho a motivação pra ir de bike com meus amigos pela primeira vez”, comenta o ciclista Rafael Braz.

“Tenho cinco viagens a Juazeiro do Norte de carro e foi motivado por amigos ciclista, para fazer esse trajeto maravilhoso até Juazeiro do Norte pela primeira vez de bike. E, com fé em Deus, concluiremos esse percurso”, destaca Ronnie Cesar Tavares.

“Já tenho 10 viagens a Juazeiro do Norte, mas todas de carro. Fui motivado por meus amigos ciclistas para fazer pela primeira vez pedalando essa viagem abençoada e com muita fé em Deus e em Padre Cícero, concluiremos mais uma viagem”, destaca Taciano Lima.