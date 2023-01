Prefeita de Atalaia, Ceci Rocha se filia ao MDB

A prefeita do município de Atalaia, Ceci Rocha, assinou nesta segunda-feira, 23, a ficha de filiação ao MDB de Alagoas. Eleita pelo PSC em 2020 e já com olhar para 2024, a atual gestora se fortalece ainda mais fazendo parte agora do maior partido de Alagoas.

A solenidade de filiação, em que outros seis prefeitos alagoanos também se filiaram ao MDB, contou com a presença do senador Renan Calheiros, presidente do partido em Alagoas e do governador Paulo Dantas. O secretário municipal de Governo, Nicollas Theotonio, também esteve presente.

“Parceria firmada com nosso governador e nosso senador, para Atalaia continuar avançando”, destacou a prefeita Ceci, em suas redes sociais.

Quem também comemorou a adesão da prefeita atalaiense ao MDB, foi o atual Ministro dos Transportes, ex-governador Renan Filho.

“Ontem foi um dia muito importante para o MDB de Alagoas. O partido recebeu a filiação de sete novos prefeitos, que vem somar esforços conosco e trabalhar mais pelo avanço das cidades de alagoas. Seja bem vinda prefeita Ceci Rocha, de Atalaia. MDB mais forte, para que a gente trabalhe juntos por uma Alagoas melhor para cada alagoano”, destacou o Ministro dos Transportes em suas redes sociais.