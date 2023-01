Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2023 tem início com dois grandes jogos no Estádio O Luizão

A temporada 2023 do futebol amador de Atalaia começou! Com jogos realizados no Estádio O Luizão, aconteceu na tarde deste último sábado (21), a abertura do CAMPEONATO ATALAIENSE DE FUTEBOL MASTER 2023.

Com gols de Lulinha Vigário e Sidcley, o Futebol Fitness venceu o Bola Murcha pelo placar de 2 a 0. O craque da partida foi o Lulinha Vigário.

No segundo confronto do dia, Francisco Lúcio (Chiquinho) foi eleito o craque do jogo, após anotar um hat-trick e garantir a vitória do Unidos da Vila por 3 a 1 contra o Girador. Josivânio marcou o gol de honra para o Girador.

A próxima rodada acontece neste próximo sábado, dia 28. Girador enfrenta o Juventus a partir das 14 horas e Bola Murcha enfrenta o Unidos da Vila as 15:30. Os jogos acontecem no Estádio O Luizão.

A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para os futebolistas veteranos do município e reúne cinco equipes: Futebol Fitness, Bola Murcha, Girador, Unidos da Vila e Juventus.

Nesta primeira fase, todos enfrentam todos. Os dois mais bem colocados, se enfrentam na grande final do Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2023.

Valorização e compromisso com o esporte! A gestão da prefeita Ceci Rocha, tendo a frente da Secretaria de Esportes a secretária Joana D’arck, vem buscando todos os meios para promover o esporte e o lazer às pessoas de todas as idades. O resgate deste campeonato tão importante, é mais uma reafirmação do compromisso com o esporte de Atalaia.