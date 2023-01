Rede municipal de Atalaia aprova 29 alunos no IFAL

A rede municipal de ensino de Atalaia segue avançando e alcançando importantes metas. Ao todo 29 alunos foram aprovados recentemente no Instituto Federal de Alagoas – IFAL nos cursos de Eletrônica, Mecânica, Agroindústria, Agropecuária, Química e Logística.

Entre as escolas que conseguiram aprovação dos alunos no Instituto, estão: Escola João Cordeiro, com 4 alunos; Escola Suzana Craveiro, com 12 alunos; Escola João Carlos, com 4 alunos; Escola Antônio Vieira, com 8 alunos.

“Orgulho para a Educação de Atalaia. Para aos alunos e todos os professores responsáveis por essa conquista”, destacou a prefeita Ceci.