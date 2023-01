Prefeita Ceci apresenta as atrações musicais para programação de aniversário dos 259 anos de Atalaia

O município de Atalaia vai completar 259 anos no dia 1º de fevereiro. Para comemorar esse momento tão importante, a prefeita Ceci separou uma semana repleta de inaugurações de obras que vão beneficiar a população. Além disso, também haverá shows com artistas locais e nacionais, conforme divulgado em suas redes sociais.

Segundo a prefeita, haverá inaugurações nas áreas da saúde, infraestrutura, educação, entre outros. “Na semana que vem, daremos um presente de aniversário à população atalaiense. Estamos com diversas obras prontas e outras em estado acelerado para inaugurar, celebrando os 259 anos da nossa cidade. É uma felicidade imensa poder entregar à população tantas benfeitorias que vão transformar a realidade de Atalaia”, disse.

Ceci já divulgou a programação dos shows que serão realizados na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Atalaia. “Em breve vamos anunciar as novidades que vão melhorar ainda mais a vida dos atalaienses”, garantiu a prefeita de Atalaia.

CONFIRA ATRAÇÕES

No dia 1º de fevereiro, quarta-feira, terá show da Garota Sertaneja, Avinne Vinny, Guinho Farra, Forró do Muído. Já no dia 2º de fevereiro, quinta-feira, será a vez Alcemir Freitas, Zé Neto Leão, Cavaleiros do Forró, Eliane, a rainha do forró. Os shows terão início às 19h.