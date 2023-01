Amigos de Ouricuri lidera a fase de grupos do Intermunicipal Master.

A equipe do Amigos de Ouricuri lidera a fase de grupos do Campeonato Alagoano Intermunicipal Master. A equipe atalaiense venceu por 1 a 0 o Boleragem, jogando neste domingo (22), no Estádio O Luizão, em Atalaia.

O único gol do jogo foi marcado pelo Juninho.

O Amigos de Ouricuri chega aos 15 pontos. São cinco vitórias em sete jogos disputados.

O próximo confronto será em Utinga Leão, contra a equipe do Gama Master.

Juninho marcou o gol da vitória da equipe atalaiense.