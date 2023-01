Município de Atalaia vai auxiliar na tentativa de reverter decisão que fechou o Santuário Ecológico de Santa Tereza

No começo deste mês de janeiro, o turismo do município de Atalaia sofreu um grande golpe, com o fechamento de seu maior atrativo: o Santuário Ecológico de Santa Tereza. Informações detalhadas foram divulgadas pelo Site Tribuna Hoje, em reportagem do jornalista Claudio Bulgarelli.

O fechamento do local que recebia turistas de várias regiões do Brasil, de segunda a segunda, foi determinado pela Justiça, acatando pedido de uma das herdeiras do usineiro João Lyra, já falecido.

A decisão deixou mais de 50 pessoas sem trabalho e passando necessidades, entre eles a Tia Sil, do famoso Caldinho da Tia Sil. “Todos que estão aqui dependem do Santuário, principalmente agora que estamos na alta temporada. Com contas a pagar, estamos nesta situação. Estamos de mãos atadas, sem saber o que fazer”, comentou emocionada a Tia Sil, em reportagem para o Tribuna Hoje.

O município de Atalaia, através de sua Procuradoria e do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, já vem auxiliando o ex-permissionista e os demais trabalhadores, com objetivo de reabrir ao público este importante espaço turístico.

“A prefeita Cecília solicitou engajamento da Procuradoria do município e do Conselho Municipal de Turismo, para que possamos junto a Justiça, tentar auxiliar o pessoal, para que a gente chegue a um denominador comum de reabrir a Santa Tereza que hoje é uma referência nacional e internacional. Para o município de Atalaia é muito importante que seja reaberto esse ponto turístico, para gerarmos emprego e renda”, destacou o procurador Márcio Roberto Júnior, presidente do COMTUR de Atalaia.

CONFIRA A REPORTAGEM NA INTEGRA (CANAL YOUTUBE TRIBUNA HOJE):