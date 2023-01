Prefeitura de Atalaia inicia o ano com atendimento noturno nas UBS

O ano de 2023 começou com ainda mais cuidado com quem não tem tempo de cuidar da saúde durante o dia. É que durante este mês de janeiro a Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Saúde, está realizando ATENDIMENTO NOTURNO em várias Unidades Básicas de Saúde do município.

As comunidades do Conjunto Maria de Nazaré (12/01) e Rua de Cima (18/01), já foram beneficiadas. Nesta quinta, 19, novamente será realizado o atendimento na UBS Maria de Nazaré e também será realizado na UBS Olhos D’água. No próximo dia 31 de janeiro, será a vez da UBS Rua de Cima.

Tem teste rápido, vacinação, verificação de PA e Glicemia, palestra educativa, profilaxia odontológica, atendimento médico, atendimento de enfermagem, entrega de medicamentos da Farmácia Básica.

Atendimento noturno nas UBS do município de Atalaia.