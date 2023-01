Disque dengue: Prefeitura disponibiliza novo canal para informações sobre a dengue em Atalaia

A Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta quinta-feira (13) um canal para receber denúncias sobre focos de dengue. Os moradores podem ligar e denunciar lotes e residências com suspeitas de focos do mosquito. A fiscalização vai verificar os locais e os donos de imóveis em desacordo com as leis sanitárias serão advertidos.

O disque dengue funciona de 8h às 11h e de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. O número para a população ligar e denunciar sobre os focos de dengue é 99344-0915.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Fátima Rezende, os fiscais serão acionados para verificar o imóvel. “Essa é mais uma forma de a população nos ajudar a indicar onde estão os focos de dengue. Temos uma linha exclusiva para as denúncias. Se um vizinho perceber que tem focos, nós vamos verificar se tem água parada. Caso seja um endereço conhecido já vamos com a fiscalização”, destacou.

Os moradores devem colaborar para evitar a infestação do Aedes Aegypti não deixando lixo acumulado, água armazenada em vasos, garrafas, tambores e outros recipientes a céu aberto, potenciais criadouros do mosquito transmissor da doença.