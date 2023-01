Volta Redonda perde para o Estrela da Barra e cai nas semifinais da Série B 22/23 do Alagoano de Futebol 7

Volta Redonda foi o representante de Atalaia na Série B do Alagoano de Futebol 7 2022/23.

A equipe atalaiense do Volta Redonda se despediu na tarde deste sábado (14), da chance de disputar o título da Série B 2022/23 do Campeonato Alagoano de Futebol 7, ao ser derrotado pela equipe do Estrela da Barra pelo placar de 7 a 3.

Foi uma campanha histórica para o esporte atalaiense, representado pelo Volta Redonda. A equipe, inclusive, garantiu o acesso para a Série A deste ano, alcançando assim um dos objetivos na competição.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Volta Redonda destacou a excelente campanha e destacou foco na Série A.

“NÃO FOI DESSA VEZ... infelizmente paramos na semifinal. Nosso primeiro campeonato no Alagoano de Futebol 7 e chegamos até uma semifinal, e enfrentando times que treinam e que tá ali mais anos que a gente. Tava muito fácil a gente chegar no primeiro campeonato e ganhar, isso mostrou que nada na vida é fácil. Então vamos se esforçar o dobro, treinar. O primeiro campeonato da gente foi excelente, ficamos entre os quatros melhores do Alagoano, de 20 times. Obrigado Atalaia, vamos agora focar na série A e se Deus quiser trazer a tão Sonhada taça para Atalaia”.