Amigos de Ouricuri goleou o Medeiros por 9 a 3 e está em 4º lugar no Campeonato Intermunicipal Master

Em mais um grande jogo, a equipe do Amigos de Ouricuri goleou o Medeiros Master pelo placar e 9 a 3 pela 6ª rodada do Campeonato Intermunicipal Master. A partida foi disputada na manhã deste último domingo (15), no estádio O Luizão, em Atalaia.

Autor de 3 gols, o atacante Da Silva é o artilheiro do campeonato com 13 gols marcados. Vítor (2x), Juninho (2x), Kinho e Joab completaram o placar para a equipe do Distrito Ouricuri, que representa Atalaia nesta competição.

Após seis rodadas, o Amigos de Ouricuri está na 4ª colocação, com 12 pontos conquistados. Nesta primeira etapa os oito primeiros avançam para a próxima fase.

O próximo confronto da equipe atalaiense será no dia 22 de janeiro, em Atalaia, contra o Boleragem.