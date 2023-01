Suporte: Procurador-geral empossa o primeiro assistente de promotoria de Justiça

Na manhã desta terça-feira (10), o procurador-geral de Justiça (PGJ), Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, empossou o primeiro dos três assistentes de promotorias de Justiça recém-nomeados. Everton Russel tomou posse no gabinete do chefe ministerial, acompanhado pelo promotor de Justiça Ary Lages Filho, titular de Atalaia, onde atuará. Presente à solenidade também estiveram o presidente da Ampal, Roberto Salomão, e o diretor substituto de Recursos Humanos, Victor Marinho.

“O momento significa evolução, atender às reivindicações dos membros, tentar amenizar, paulatinamente, as carências nas comarcas. Sabemos que já possui experiência, pois desenvolveu suas atividades na Defensoria, a remuneração não estará à altura, a princípio, do que irá, com seus outros colegas, desempenhar em nossa casa, mas tenho certeza de que veio pelo compromisso que tem com o nosso Ministério Público. Só posso desejar que logre êxito e pode contar conosco. Posso garantir é que não medirei esforços para trazer benefícios e valorizar quem faz parte desse time qualificado”, ressalta o PGJ.

O promotor de Justiça Ary Lages Filho agradeceu por ser o primeiro contemplado com auxílio tão importante.

“É uma satisfação ímpar, algo histórico para a instituição Todos os membros aguardam ansiosos e, graças a Deus, já tive o privilégio de ganhar esse reforço tão importante para a Promotoria. Temos certeza de que com essa articulação, no final das contas, quem ganha é a sociedade. Parabéns por cumprir mais uma promessa de gestão, demonstrando compromisso, honrando a palavra com os membros”, conclui Ary Lags.

O presidente da Ampal expressou-se rapidamente. “Conhecemos a dinâmica do procurador-geral de Justiça e temos convicção de que mais avanços virão. O que tenho a fazer é deseja boa sorte e dize seja bem-vindo ao Ministério Público de Alagoas”, enfatiza Salomão.

Por sua vez, após a manifestação de todos, o assessor brevemente falou a respeito da nomeação e pose.

“Quero agradecer a oportunidade e afirmar que estou pronto e disposto para dar o melhor de mim dentro do MP de Alagoas”, frisa Russel.

Fotos: Anderson Macena