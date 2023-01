Com autorização do INCRA e apoio da CBTU, Prefeitura de Atalaia consegue retirada da Maria Fumaça para restauração e realocação em praça pública do município

Abandonada há décadas, um dos símbolos de um período de glória e progresso do município de Atalaia, a Locomotiva Maria Fumaça da antiga Usina Brasileiro, será completamente restaurada e posteriormente realocada em uma das praças públicas do município, graças aos esforços empreendidos pela atual gestão da prefeita atalaiense Ceci Rocha.

Em reunião realizada no último dia 26 de dezembro, na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o órgão federal atendeu ao pedido formalizado pela Prefeitura de Atalaia, após concordância da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, para iniciar os trabalhos de retirada e restauração da locomotiva.

A reunião contou com a participação do Superintendente Regional do INCRA Wilson César, da Superintendente Substituta Regional do INCRA Andressa Godin, do Superintendente Regional da CBTU Carlos Jorge Cavalcante e do Procurador do Município de Atalaia Márcio Roberto Júnior.

O argumento apresentado pelo Poder Executivo é de que a locomotiva se encontrava em completo desuso e extrema deterioração, como é de conhecimento de todos, e que após sua restauração e realocação, servirá como objeto de visitação, fomentando o desenvolvimento turístico da cidade.

Vale destacar que o resgate e valorização da cultura e história do município de Atalaia é um dos objetivos da gestão Ceci Rocha. Inclusive, a prefeita, no primeiro ano de seu mandato, esteve pessoalmente na região das ruínas da antiga Usina Brasileira, participando da limpeza da área onde estava localizada a locomotiva Maria Fumaça.

“A gestão da prefeita Ceci Rocha enfrentou uma batalha junto ao INCRA e a CBTU, para que o município de Atalaia pudesse ter a posse daquela locomotiva, para poder restaurar e colocá-la em uma das praças do município, provavelmente na conhecida como Praça do Trevo. Será um ponto de visitação, para que os turistas e a população de Atalaia tenha acesso a esse veículo histórico, resgatando assim a história e desenvolvendo o turismo do município”, destaca procurador Márcio Júnior, atual presidente do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR.

“Se não fosse essa ação corajosa e empreendedora da nossa prefeita, essa locomotiva teria como fim sua total deterioração”, ressalta o procurador municipal.

A locomotiva encontra-se no galpão da Secretaria Municipal de Transportes, onde aguarda a visita dos técnicos da CBTU, que vão auxiliar na restauração, colocando ela apta a receber visitação, sem oferecer riscos aos visitantes. “Tão longo esteja concluída esse serviço de restauração, ela será exposta ao público”, completa Márcio Júnior, presidente da COMTUR Atalaia.

Prefeita Ceci Rocha esteve pessoalmente participando da limpeza da área onde se encontrava a Locomotiva Maria Fumaça.