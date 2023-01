Aloisio Chulapa lamenta morte de Roberto Dinamite: “Um dos maiores presidentes com quem já trabalhei”

O ex-atacante Aloísio Chulapa usou suas redes sociais neste domingo (8), para lamentar a morte de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama e um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Dinamite vinha lutando contra um tumor no intestino desde o fim de 2021, teve uma piora no quadro e faleceu aos 68 anos de idade.

A história de Roberto Dinamite e Aloísio Chulapa se cruzam em 2009, quando o então presidente do Vasco repatriou o ídolo atalaiense para ajudar o cruz-maltino na disputa da Série B. Título que foi conquistado.

Na oportunidade, Roberto Dinamite destacou que Aloisio chegava para ser a referência da equipe no ataque. “O Vasco traz o Aloisio para que ele seja uma referência da equipe lá na frente. É um cara com astral positivo, é um grande jogador, um grande caráter e vai ajudar muito a nossa equipe. Ele vem para somar e está sendo recebido de braços abertos, como grande goleador que é”, disse Dinamite.

Para Chulapa, Dinamite foi um dos maiores presidentes (de Clube) com quem já trabalhou. “Um dos maiores presidentes com quem já trabalhei. Foi uma honra fazer parte deste time e trabalhar com o Roberto Dinamite. Hoje o futebol perde mais um dos melhores dentro e fora de campo. Que Deus conforte os familiares. Descanse em paz!”, destacou o Chulapa.

Aloísio foi apresentado por Roberto Dinamite, na sua chegada ao Vasco da Gama.