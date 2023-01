Volta Redonda vence o Fleixeirense e é semifinalista do Alagoano Fut7 Série B

Equipe atalaiense está classificada para as semifinais do Alagoano Fut7 Série B.

Um dia importante para o esporte atalaiense. Com gols de Arthur e Lucas, o Volta Redonda derrotou o Fleixeirense por 2 a 0 neste sábado (7) e colocou o município de Atalaia na semifinal da Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7 edição 2022. A partida foi disputada na Arena Ouro Preto, em Maceió.

Com grande atuação, o goleirão Leca do Volta Redonda não deixou passar nada e ajudou a garantir a classificação.

O Volta Redonda já está classificado para a Série A do Alagoano Fut7, competição que será disputada ainda este ano.

A equipe atalaiense conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino, do professor de Educação Física Amaro Júnior, da Loja Arcanjo Eletros e Tecnologia e da RM Soluções em Caldeiraria.