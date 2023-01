Mesa Diretora da Câmara Municipal de Atalaia toma posse para o biênio 2023/24

A solenidade de posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Atalaia, para o Biênio 2023/2024, aconteceu na manhã desta segunda-feira, 2 de janeiro, contando com a presença da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Governo Nicollas Theotonio, familiares dos vereadores e funcionários da Casa.

A Mesa Diretora é composta pelos vereadores: Cicinho Melo (PSC) – Presidente; Lays Melo (PSC) – Vice-Presidente; Anderson Medeiros (PSC) – 1° Secretário; Rudinho Rodrigues (PSC) – 2° Secretário; Alexandre Tenório (MDB) – 1ª Suplente e Neto Acioli (PP) – 2º Suplente.

Reconduzido à presidência pela terceira vez, Cicinho Melo falou dos desafios à frente do Poder Legislativo Atalaiense.

“Agradecer a Deus por me dar a oportunidade de continuar o trabalho que comecei em 2021, junto com todos os vereadores. É a união nossa, independente de alguns momentos de discordâncias, mas no final chegamos num denominador comum que é trabalho em prol do povo do município de Atalaia. Nesse segundo biênio precisamos mudar a nossa conduta na Câmara de Vereadores, para que nesses dois últimos anos possamos recuperar alguma coisa que foi perdida lá atrás. Vamos neste próximo biênio conduzir esta Câmara o melhor possível, mas isso não só depende da presidência, mas sim, de todos os vereadores que precisam se conduzir, fazer uma reflexão, vê o que aconteceu nesses últimos anos e trabalhar”, destaca o presidente Cicinho Melo.

A prefeita Ceci Rocha afirmou que a parceria harmônica entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo continuará neste próximo biênio. “Que sejam dois anos de muito trabalho, onde que entendam qual é realmente o papel da Casa Legislativa e que precisa haver uma união entre Executivo e Legislativo. Discutir projetos para o bem do povo, em prol da população, porque fomos eleitos para trabalhar pelo povo e melhorar a vida de cada cidadão atalaiense. Estamos aqui para mudar e transformar a vida das pessoas. Tenho certeza que 2023 será um ano de mais avanços, porque nesses últimos dois anos já avançamos muito. Atalaia era uma terra totalmente destruída, mas levantamos, reerguemos e agora é hora realmente das transformações”.

OUÇA LOGO ABAIXO, NA ÍNTEGRA, A SESSÃO SOLENE QUE TEVE TRANSMISSÃO AO VIVO DA RÁDIO WEB ATALAIA POP: