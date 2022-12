Entrevista exclusiva com o vereador Toni Barros e com o ex-vereador Marconde Barros

Na manhã desta sexta-feira (30), o radialista Adaias Ferraz esteve no sítio da Família Barros, no Bittencourt, onde realizou uma entrevista exclusiva para a Rádio Web Atalaia Pop, com o vereador Toni Barros e com seu irmão, o ex-vereador Marconde Barros, filhos do saudoso ex-vereador atalaiense Manoel Barros.

Na oportunidade, destacaram o trabalho legislativo e social do vereador Toni Barros, suas parcerias em busca de melhorias para Atalaia, os trabalhos desenvolvidos pelos demais membros da família na Câmara Municipal, sobre a importância do Instituto Manoel Ferreira Barros, a força do grupo conhecido com a Turma do Bem, apoio político em 2024, entre muitos outros assuntos.

“Graças a Deus tem sido um mandato muito proveitoso, onde estamos sempre buscando ajudar ao povo, principalmente na área social, onde desde o tempo do meu pai, desenvolvemos um trabalho social muito forte, principalmente nesta região do 21, Bittencourt e demais região da Vila José Paulino. Em 2023, com fé em Deus, continuaremos o trabalho mais forte ainda, pois temos muito projeto ainda a ser realizado, a exemplo do nosso Instituto”, destaca o vereador Toni Barros.

O vereador destacou a parceria com a atual gestão municipal. “A prefeita Ceci Rocha vem trabalhando de forma incansável pelo município de Atalaia”.

“Aprendi a fazer política com meu pai e com o meu irmão. Nós temos a credibilidade do povo, pois só prometemos aquilo que podemos cumprir. Não fazemos política apenas no tempo da política, mas sim na nossa vida inteira, nossas portas são abertas, o compromisso com o povo é constante e daí vem o reconhecimento do povo. E, não é só eu, é todo um grupo, um grupo grande, os meus irmãos que sempre estão comigo, toda a minha família e meus amigos que reconhecem nosso trabalho e nos ajudam. Também a confiança que o deputado Ricardo Nezinho tem coma gente, pois é um deputado que cumpre o que diz e não se afasta do povo”, ressalta Toni Barros.

O ex-vereador Marconde Barros ressaltou a força do grupo político que acompanha a família Barros. “Nós temos a menor família política de Atalaia, se a população prestar atenção. Mas, é grande ao mesmo tempo, pois temos hoje a Turma do Bem, os nossos amigos que fazem parte da nossa família aqui em Atalaia. Esse pessoal que sempre nos acompanha, que conhece o nosso trabalho e mais, sempre nos ajudam. O meu pai deixou pra gente o maior legado que um pai pode deixar para um filho, que não é herança, mas sim a dignidade dele, a sua palavra empenhada, mas, principalmente seus conselhos. Antes de falecer ele chegou pra mim e me disse, ajude seu irmão, pois o povo está precisando, o povo está órfão e precisa de um representante a altura”.

“Hoje tenho um orgulho muito grande do meu irmão, pois sei que está desempenhando um trabalho magnifico. Ouso até dizer que é um trabalho até maior do que o do meu pai e do que o meu. Cada um no seu tempo, na sua especialidade. Voto é reconhecimento, é uma comprovação que a população está aprovando seu trabalho. Toni Barros foi o último colocado na primeira eleição dele e, na segunda, na sua reeleição, estava no chapão, só com vereadores e tivemos a honra de ser o primeiro mais votado daquele grupo e o segundo geral”, ressalta o ex-vereador Marconde Barros.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: