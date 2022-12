Adaias Ferraz entrevista Diretoria da Escola Municipal Suzana Craveiro

Nesta última quarta-feira, 28 de dezembro, o radialista Adaias Ferraz esteve na Escola Municipal Suzana Craveiro, localizada no Conjunto Deus Fiel, onde realizou um bate-papo com o diretor Fernando Melo, para a Rádio Web Atalaia Pop. A Escola tem como diretora-adjunta a Rita Leite.

“Estamos muito felizes em terminar esse ciclo de seis anos que estamos na gestão, felizes com todo o trabalho que conseguimos realizar. Lógico que sempre faltam algumas coisas, mas, acredito que pelo aumento da credibilidade da comunidade em geral com a Escola, isso nos mostra o quanto nós contribuímos para que esse desenvolvimento da educação do município, em especial da comunidade escolar, tenha avançado”, destaca Fernando Melo.

Avanço na educação de Atalaia com a atual gestão municipal. “É importante destacar que cada secretário de Educação que por ali passou, com certeza teve sim a sua contribuição. É bom destacar o trabalho de cada um. Mas, é evidente o tamanho da transformação que essa atual gestão trouxe para o nosso município. Tendo a frente a secretária de Educação Glauciane Veiga, percebemos o tamanho do avanço que o nosso município teve, por exemplo, fardamento escolar, kit escolar, valorização da categoria, incentivo a informação, entre outros”, comenta o diretor.

Fernando Melo fez uma análise sobre como encontrou a Escola Municipal Suzana Craveiro em 2017 e as conquistas da atual gestão escolar.

“Em 2017 tínhamos um índice muito grande de alunos que vinham para a escola com objetos cortantes, com drogas, mas conseguimos fazer um trabalho de conscientização, de respeito, um trabalho de resgate dos valores da Escola e, com o passar dos anos conseguimos zerar tudo isso que atrapalhava o desenvolvimento da Escola. Lá em 2017, quando assumi, tínhamos 530 alunos matriculados e chegamos a ter no ano passado, 840 alunos. Hoje, não temos mais educação infantil em nossa Instituição, pois está em uma creche que foi inaugurada esse ano, onde perdemos 130 anos. No momento atual estamos com 686 alunos matriculados na nossa Instituição. Isso mostrar o avanço que tivemos, com o número de matriculas cada vez mais aumentando e com os alunos cada vez mais tendo o prazer de está aqui na Escola. Tudo isso através de um trabalho sério que foi realizado pela equipe gestora do município e também da Escola”, ressalta o diretor Fernando Melo.

OUÇA LOGO ABAIXO A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: