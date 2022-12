Copervales oferece vagas para Programa Jovem Aprendiz

A Cooperativa Agrícola do Vale do Satuba (Copervales Agroindustrial) está com processo seletivo aberto para preenchimento de vagas do programa Jovem Aprendiz. Podem concorrer às vagas estudantes matriculados no Ensino Médio, Técnico ou Superior (completo ou cursando), em qualquer área, com residência na cidade de Atalaia, Alagoas, e com idade entre 18 e 22 anos.

Os currículos devem ser enviados até o próximo dia 06 de janeiro para pessoal@copervales.com.br com o assunto: Vaga – Jovem Aprendiz.

Também são pré-requisitos: Conhecimento em Informática (principalmente Word e Excel) e ter muita disposição e vontade de aprender.

Os selecionados serão convocados para as demais etapas de seleção.

O programa Jovem Aprendiz prevê vários benefícios. E, ao final do programa, os integrantes receberão certificado de Auxiliar Administrativo expedido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Alagoas (Sescoop/AL).

É importante destacar o compromisso, empenho e a responsabilidade da Copervales Agroindustrial juntamente com a Sescoop/AL com as capacitações ofertadas, desenvolvendo programas de formação nos quais os indivíduos são estimulados a crescer intelectualmente, moralmente e espiritualmente, formando cidadãos íntegros, responsáveis e capacitados, a buscar desenvolvimento contínuo de caráter e de competências acadêmicas, de forma a ser útil para si mesmo e para a sociedade.