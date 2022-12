Mostra de Robótica e Tecnologia da Escola Municipal Francisco Pontes destaca importância da energia renovável

A Educação em Atalaia segue avançando e já se torna modelo para outros municípios. Com o Projeto Robótica na Escola, aulas de robótica estão sendo desenvolvidas em 15 escolas do município de Atalaia, com ênfase na construção de projetos interdisciplinares e inovadores, de forma sustentável.

Energia renovável foi tema de projeto desenvolvido pela Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes, localizada no Distrito Santo Antônio, durante o evento MOSTRA DE ROBÓTICA E TECNOLOGIA, realizado na manhã desta quarta-feira, 28 de dezembro.

O projeto foi trabalhado ao longo do ano letivo de 2022, com alunos do sexto ao oitavo ano.

Durante o evento, a comunidade escolar pôde acompanhar e se surpreender com a qualidade dos projetos inovadores que tratam sobre a energia renovável, como também lançamento de foguetes, outros experimentos e muito mais.

“Projeto iniciado há dois anos, onde hoje já colhemos frutos com os resultados apresentados por nossos alunos, observando o interesse cada vez maior em participar das aulas, do nosso projeto, aumentando assim seu rendimento em sala de aula e melhorando seu comportamento”, destaca o professor Carlos Santos.