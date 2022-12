Volta Redonda está garantido na elite do Futebol 7 Alagoano em 2023

O Volta Redonda já está garantindo na Série A do Campeonato Alagoano de Futebol 7 em 2023. A confirmação do acesso foi comunicada pela Super Liga Alagoana de Fut7 (SLAF7) às oito equipes que avançaram para as quartas de final da Série B.

A equipe atalaiense conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino, do professor de Educação Física Amaro Júnior e da Loja Arcanjo Eletros e Tecnologia.

Mais tranquilo com um dos objetivos conquistados, o acesso a elite do Futebol 7 alagoano, o Voltaço se prepara para enfrentar o Fleixeirense pelas quartas de final, valendo vaga nas semifinais.