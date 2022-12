Fátima Canuto encerra primeiro mandato com destaque na Assembleia Legislativa

Com forte atuação pela saúde, mulheres e geração de oportunidades, a deputada estadual Fátima Canuto encerra o primeiro mandato com destaque na Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE). Eleita em 2018 com aproximadamente 38 mil votos, a parlamentar realizou um mandato atento e participativo, buscando ouvir as necessidades do Sertão ao Litoral do estado. A prova disso é que Canuto foi reeleita, nas eleições deste ano, com 41.319 votos, sendo votada em todos os municípios alagoanos.

Ao longo do mandato, a deputada estadual apresentou 44 projetos de lei, sendo 24 aprovados pelo parlamento e sancionados pelo Governo do Estado. Além disso, realizou mais de 200 indicações, buscando promover melhorias para o estado, e entregou 12 comendas, homenageando ilustres personalidades nas áreas da cultura, da educação, da justiça, da ciência e do trabalho filantrópico.

“O nosso primeiro mandato contou com muitos desafios, sobretudo por conta da pandemia da Covid-19. Desde o início, busco ouvir as pessoas e as principais necessidades das regiões para poder elaborar os projetos, com o objetivo de desenvolver ainda mais o nosso estado. Defendi bandeiras que sempre fizeram parte da minha vida, como a promoção da saúde de qualidade para todos, combate ao câncer, proteção à mulher, educação e geração de oportunidades iguais. Mas também me aprofundei em assuntos novos, que identifiquei a importância para Alagoas, como incentivo à agricultura familiar, meio ambiente, promoção de ações sustentáveis, fortalecimento da cultura e apoio ao turismo, infraestrutura e segurança pública”, destacou Fátima Canuto sobre a atuação na ALE.

Entre as leis sancionadas de autoria da parlamentar, estão a Lei Nº 8.531/2021, que institui a política de atenção integral à saúde da mulher; a Lei Nº 8.3972021, que cria o Código do Sinal Vermelho, para auxiliar a denúncia de casos de violência doméstica; a Lei Nº 8.687/2022, que cria o Programa Suplementar de Alimentação Escolar, garantindo 3 merendas por dia na escola; a Lei N 8.698/2022, que estabelece a política estadual de prevenção, detecção precoce e tratamento em tempo hábil do câncer de mama; e a Lei Nº 8.315/2020, que determina a obrigatoriedade de uso de energia solar em escolas e hospitais da Rede Pública de Alagoas, com a instalação de painéis fotovoltaicos.