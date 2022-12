Aloísio Chulapa realiza Natal Solidário e promove tarde de alegria e diversão para as crianças de Atalaia

Na tarde desta sexta-feira (23), os portões do Clube do Chula estiveram abertos mais uma vez para realização de mais uma edição do Natal Solidário promovido pelo ídolo Aloísio Chulapa.

Uma tarde repleta de muita alegria para centenas de crianças do bairro José Paulino e região, que puderam curtir a piscina, se divertir com as presenças do Homem Aranha e do Super-Man e receber cada uma o seu presente de Natal, entregues pelo Chulapa e sua esposa Luísa Albuquerque.

“Agradecer a presença de todos os pequeninos da minha Atalaia, que participaram do nosso Natal Solidário do Chula. A alegria deles não tem preço. Quando eu era criança não me deixavam entrar na piscina, porque eu era pobre. Com o primeiro dinheiro que ganhei, comprei o Clube e jurei que nenhuma criança de Atalaia iria passar vontade de curtir aquela piscina”, destaca Aloísio Chulapa.

E o Natal Solidário do Chula não terminou. Aloísio já organiza os presentes para visitar regiões mais distantes do município, para levar alegria para as crianças de Atalaia.