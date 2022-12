Em parceria com o Governo de AL, Prefeitura de Atalaia inicia construção de creche CRIA no Conjunto Maria de Nazaré

Tem inicio as obras de construção de uma creche CRIA no Conjunto Maria de Nazaré.

As obras de implantação de uma nova Creche do Programa Criança Alagoana (CRIA) em Atalaia já estão a todo vapor. O equipamento educacional está sendo construído no Conjunto Maria de Nazaré e beneficiará crianças em idade de creche, em dois turnos, manhã e tarde. Além das crianças, a creche também beneficiará as mães que muitas vezes não têm com quem deixar seus filhos.

A expectativa do governo municipal é que com o andamento das obras, a unidade esteja pronta para 2023.

Fruto da parceria com o Governo do Estado, esta nova creche CRIA representa mais uma conquista e avanço para a educação de Atalaia.

“Sim, Atalaia virou um verdadeiro canteiro de obras e a nossa população merece todo avanço que tem sido feito. Essa aí é a nova creche CRIA no Conjunto Maria Nazaré, que, com certeza, em 2023 será entregue à população. O investimento que fazemos no aprendizado de nossas crianças e jovens é a certeza de uma sociedade melhor que tanto queremos. Atalaia segue avançando e quem ganha é o nosso povo”, destaca a prefeita Ceci Rocha.