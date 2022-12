Mesa Brasil: Sesc em parceria com a BRF e Associação AP3, realiza a entrega de chester do Natal para famílias no Distrito Ouricuri

Entrega do chester do Natal para famílias no Distrito Ouricuri.

Neste último domingo, dia 18, o Mesa Brasil programa executado pelo SESC em parceria com a BRF, fizeram a entrega do chester do Natal no Distrito Ouricuri, em Atalaia, junto a Associação AP3 que é beneficiada para a realização dessa ação, nessa época em que se comemora o espirito do natal em família.

A organização social, devidamente cadastrada no Programa Mesa Brasil, tem sido contemplada com doações de alimentos durante os meses que se passaram, para atender as famílias carentes nesse Programa de grande importância no reforço alimentar e nutricional das famílias.

“A Associação AP3 beneficiada pelo Mesa Brasil em parceria com a BRF, reforça seus agradecimentos a equipe do Sesc na coordenação da ação, deixando alegria e satisfação em cada família presente, desejando assim um Feliz Natal a todos”, destaca Cida Ouricuri, presidente da AP3.