Neto Moura conquistou espaço no Cruzeiro e se tornou peça importante no time

O volante Neto Moura foi um dos jogadores que mais se destacaram no Cruzeiro durante a campanha do título na Série B. O jogador, que chegou à Toca da Raposa sob desconfiança da torcida celeste, por não ser tão conhecido, aos poucos foi conquistando seu espaço na equipe e se tornou titular no meio-campo celeste.

Anunciado pelo Cruzeiro em abril, o volante de 26 anos, que antes estava no Mirassol-SP, estreou com a camisa estrelada na vitória contra o Brusque (1x0), no Mineirão, pela segunda rodada da Segundona.

Como acabou se destacando no time de Paulo Pezzolano, Neto Moura não só conquistou a vaga de titular na equipe, como fez a diretoria celeste fizesse uma proposta ao Mirassol por seu passe em definitivo. Em setembro, o clube mineiro anunciou a compra do jogador, que estava prevista no contrato no valor de R$ 1,5 milhão. O novo vínculo com a Raposa vai até 2025.

Na partida diante do Vasco, vencida pelo Cruzeiro por 3 a 0, no Gigante da Pampulha, na 31ª da Série B, Neto Moura sofreu uma torção no tornozelo direito. A lesão acabou afastando o jogador dos gramados na reta final da temporada. Pelo Cruzeiro, foram 28 jogos disputados e três assistências.