Grand Slam: Os 4 torneios de tênis mais prestigiados do mundo

O tênis é uma modalidade esportiva muito tradicional e que arrasta multidões a nível mundial, gerando enorme euforia em cada partida dos melhores torneios.

Todos os anos ocorrem dezenas de competições de tênis, umas com maior prestígio e popularidade que outras, como é lógico.

No caso dos melhores torneios de tênis, esses, acabam por acolher as grandes figuras da modalidade.

É nesses grandes torneios que estão as lendas do tênis e são também essas as competições que movem milhares de ativos financeiros.

Rafael Nadal, por exemplo, tem feito fortuna com suas atuações, sobretudo no grande palco de Roland Garros. O espanhol é dono de 14 títulos no saibro francês e tem uma fortuna alcançada nessa competição.

Aliás, 20% do total de prêmios da carreira de Rafael Nadal tem origem em Roland Garros. Uma marca significativa.

Os números mostram que Nadal já acumulou um total de US$ 26.727.538 (R$127.623.996) em prêmios no emblemático torneio de tênis de Roland Garros.

Os 4 maiores torneios do Grand Slam

Um torneio de tênis acaba por mover grandes somas financeiras, até porque as maiores marcas gostam de estar associadas às melhores competições e aos grandes atletas.

Por isso é que um torneio de tênis não é apenas um jogo entre habilidosos das raquetes.

As melhores competições a nível mundial no tênis são conhecidas por Grande Slam ou majors e existem 4 eventos anuais que concentram todas as atenções, obrigando os esportistas a um preparo cauteloso e detalhado.

Sendo as competições mais afamadas, os torneios de ponta acabam por ter um nível de dificuldade maior. Logo, os pontos para o ranking mundial de tênis é maior. E também os prêmios em dinheiro, logicamente.

Os torneios do Grand Slam são assim o Santo Graal que todos os esportistas da modalidade desejam alcançar. Mas não é para todos.

É necessário muita dedicação e foco para que os resultados esportivos no tênis acabem aparecendo.

Conheça agora os 4 melhores torneios do tênis.

Australian Open

O torneio é jogado em Melbourne, na Austrália. Criado em 1905, este torneio já correu várias cidades diferentes no país dos cangurus.

Desde o ano de 1972 que se realiza sempre em Melbourne e a tradição das últimas décadas manda que se realize sempre no começo de cada ano.

O Australian Open é o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Nos últimos anos, o torneio foi notícia não apenas pelo que se joga dentro do court, mas fora dele.

O reputado Novak Djokovic foi impedido de disputar este torneio por não cumprir os requisitos de proteção vacinal contra o coronavírus.

O tema fez correr muita tinta. Mas a organização acabou por ter de respeitar a decisão das autoridades australianas.

Roland Garros

Famoso e impactante é também o torneio de Roland Garros, que é realizado em Paris, na França.

O torneio é realizado em um campo de saibro na melhor de 5 sets para os homens. No feminino são 3 sets.

Roland Garros é uma competição muito técnica e que não agrada a qualquer um, pois seu nível de dificuldade é tremendo.

O espanhol Rafael Nadal é a grande referência atual deste torneio. E o Brasil tem também um tenista reputado nesta quadra: Gustavo Kuerten.

Guga, como é conhecido, é tricampeão de Roland-Garros. O brasileiro é mesmo descrito como o maior tenista masculino da história do Brasil.

Gustavo Kuerten é um verdadeiro embaixador da modalidade no Brasil, procurando incentivar gerações para o tênis.

Wimbledon

O torneio de tênis de Wimbledon é aquele que tem maior tradição no calendário mundial de tênis. Porquê?

Ele é o mais antigo torneio de tênis do mundo e quem pisa a grama de Wimbledon pisa território sagrado no tênis.

O torneio inaugural de Wimbledon aconteceu em 9 de julho de 1877.

US Open

O US Open é cronologicamente o quarto e último dos Grand Slams no ano.

A sua primeira edição foi em 1881.

O Grand Slam tem uma particularidade muito inclusiva dado que permite uma competição entre atletas do tênis em cadeira de rodas.

Tênis no catálogo das apostas

O tênis é um esporte com muita dinâmica e que é muito popular. Por isso, as melhores casas de apostas têm vindo a desenvolver cada vez mais o catálogo relacionado com apostas em tênis.

Nos dias de hoje é fácil encontrar linhas e mercados para arriscar seus prognósticos em tênis. Existem várias possibilidades para os confrontos dos tenistas.

É comum que os apostadores arrisquem palpites no vencedor da Partida, do Set ou do Game.

Quando um jogo tem em confronto dois grandes tenistas é normal que o encontro possa ter muitos games e sets até se achar o vencedor da partida.

Apostar no Tie-Break vale a pena?

Uma das linhas que gera muita popularidade em apostas em tênis é apostar se existirá no confronto um Tie-Break ou não.

O Tie-Break acontece sempre que os jogadores têm 6 games em um Set. Nesse cenário, os jogadores vão fazer mais um jogo para decidir quem leva o set.

Os odds costumam ser bem generosos para quem quer arriscar palpites no Tie-Break.

As características do tênis

É importante que quem queira apostar em tênis compreenda que a modalidade é muito técnica e depende do capítulo físico, dado que alguns encontros podem ultrapassar as 3 horas.

Então, as cotações são muito dinâmicas também, sobretudo para quem quer apostar ao vivo.

É fundamental ir calculando constantemente e nunca colocar de parte uma boa pesquisa e estudo.

O exemplo de Nadal em Roland Garros

Pegue o exemplo de Rafael Nadal em Roland Garros. Mesmo que o atleta possa não estar bem, os ares de Paris costumam 'fazer milagres' ao espanhol, que se mostra por lá como se estivesse em casa.

Por isso, quando quiser arriscar palpites em Roland Garros, mesmo que o rendimento de Nadal seja inferior nos jogos recentes, nunca menospreze o seu histórico e habilidade para o saibro.

Esse é apenas um exemplo de como ter conhecimento da modalidade é fundamental. Avalie o rendimento e o histórico.

E nunca se esqueça de perceber onde é que o encontro se vai realizar. O piso é muito importante.

O tênis é uma modalidade com premiações extremamente atrativas para os concorrentes e que obrigam a muitas viagens ao longo das temporadas.

Várias são as componentes que ditam o sucesso ou o fracasso de uma competição para o atleta.

Uma das componentes mais fundamentais para o sucesso de um tenista é sua raquete. Ficou curioso?

Você sabia que o peso das raquetes é trabalhado ao máximo para não pesar tanto na mão do atleta?

Uma raquete considerada leve pesa até 270 gramas. As intermediárias pesam entre 270 e 300 gramas e as pesadas têm mais de 300 gramas.

As raquetes mais pesadas acabam por vibrar menos e são mais estáveis. Só que geram um maior desgaste para o jogador, logicamente.

Para os atletas que optam por movimentos ágeis é importante ter uma raquete mais leve.