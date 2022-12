Em entrevista, presidente da Câmara de Atalaia, vereador Cicinho Melo faz balanço dos trabalhos e projeta um 2023 de mais conquistas para Atalaia

Na manhã desta última quinta-feira (15), o presidente da Câmara Municipal de Atalaia, vereador Cicinho Melo (PSC), recebeu em sua residência, localizada no Distrito Santo Antônio, o radialista Adaias Ferraz para um bate-papo exclusivo à Rádio Web Atalaia Pop.

Na oportunidade, o vereador fez uma análise dos trabalhos no Legislativo atalaiense, sobre sua condução pela segunda vez a frente da Casa Hilton Agra de Albuquerque e projetou seu próximo mandato como presidente (2023/2024). Também destacou o trabalho realizado pela atual gestão, entre outros assuntos.

“Esse segundo ano da atual Legislatura, que termina só em 2024, está sendo um ano muito importante para Atalaia, com várias obras no nosso município, onde o Poder Legislativo contribuiu para isso, nas aprovações de projetos de doação de terrenos, para que as obras fossem feitas em nosso município. É um ano que temos que agradecer muito a Deus. Agradecer a todos os vereadores pela contribuição que estão dando à administração da prefeita Ceci Rocha, dando apoio ao povo de Atalaia, para que a cada ano que passe, possa ter um ano melhor”, destaca o presidente.

Sobre o apoio a gestão Ceci Rocha, o vereador Cicinho destacou que visa fortalecer um trabalho para que Atalaia se desenvolva. “Temos essa parceria, para que nossa cidade se desenvolva, sempre com respeito ao nosso povo. Estarei 100% com ela em 2024, porque temos que valorizar quem valoriza o nosso povo”.

O vereador Cicinho Melo aproveitou a oportunidade para desejar felicidades nesta época natalina e um próspero 2023. “Desejo a todo povo de Atalaia, de coração, que este Natal seja repleto de realizações, de muita saúde, de muita paz. Que o ano novo venha com vida nova, com sentimento novo. As pessoas que me acompanham, que acreditam e que confiam em mim, podem continuar acreditando, porque o vereador Cicinho luta incansavelmente para o bem estar do povo de Atalaia, independente de ser eleitor meu ou não. Sou vereador do povo de Atalaia”.

Ouça logo abaixo a entrevista na íntegra: