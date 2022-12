Volta Redonda de Atalaia vence o Peñarol e garante vaga nas quartas de final da Série B do Alagoano de Futebol 7

Atalaia está garantida nas quartas de final da Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7. É que começo da noite deste sábado (17), a equipe do Volta Redonda venceu a equipe do Peñarol Eustáquio por 5 a 3. A competição é organizada pela Super Liga Alagoana de Fut7.

Mais uma vez o destaque do jogo ficou com o artilheiro Rodolfo, que marcou três gols. Felipe e Artur também balançaram as redes, garantindo a vitória do Voltaço e mantendo vivo o sonho do acesso e do título.

A partida foi disputada na Arena Ouro Preto, em Maceió e teve transmissão ao vivo no maior canal de Futebol de Alagoas no YouTube, a SLAF7 TV da .

A equipe atalaiense conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino, do professor de Educação Física Amaro Júnior e da Loja Arcanjo Eletros e Tecnologia.

Artilheiro Rodolfo marcou três gols e foi o destaque da partida.