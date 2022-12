Recanto da Comida Caseira completa um ano com cardápio variado e levando muita qualidade à mesa dos atalaienses

Completando seu primeiro ano de funcionamento neste sábado, 17 de dezembro, o RECANTO DA COMIDA CASEIRA já conquistou a preferência gastronômica dos atalaienses, quando o assunto é a garantia de uma comida saborosa e de muita qualidade.

Seu grande sucesso está em um cardápio variado, com churrascos de carnes selecionadas, cozidos de boi, frango e carneiro, também pescados e demais frutos do mar, como camarão e sururu. Opções é o que não falta e a cada dia tem um cardápio diferenciado a disposição de seus clientes: lasanha, sarapatel, panqueca, macarronada, escondidinho de frango e muitas outras opções. Tem também deliciosas sobremesas.

Localizado na Rua Leopoldino Xavier, bairro José Paulino, o RECANTO DA COMIDA CASEIRA é um empreendimento do casal Silvana e Chico Xavier. Funciona de quarta à segunda, das 10 às 14:30 horas e trabalha com delivery através de pedidos pelo whatsapp 82 99406-9273.

“Hoje é uma data marcante, com um ano de funcionamento do Recante. Só temos o que agradecer a nossos clientes, a população pela preferência. Podem ter a certeza que estamos procurando a cada dia atender melhor, com opções variadas e de uma boa qualidade, com preço justo. Todos nossos clientes são especiais e estamos para servir a nossa população da melhor forma possível”, destacou o empresário Chico Xavier.

O atendimento do RECANTO DA COMIDA CASEIRA é também um diferencial e Chico Xavier atribui a sua excelente equipe de colaboradores. “Também agradecemos muitos aos funcionários, pela motivação e dedicação de cada um. Pretendemos chegar em um patamar cada vez maior de funcionamento, e, para isso, nossos funcionários tem um papel fundamental".