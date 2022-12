Entrevista exclusiva com o vereador Neto Acioli

O vereador atalaiense Neto Acioli (PP) concedeu entrevista exclusiva a Rádio Web Atalaia Pop na manhã desta última terça-feira, 13 de dezembro. Ao radialista Adaias Ferraz, o vereador fez um balanço positivo sobre seu trabalho neste segundo ano na Câmara de Atalaia, reforçando também sua parceria com a atual gestão municipal e destacando mais uma vez a importância da Copervales para o município.

“Quero agradecer a Deus por está concluindo este segundo ano no Legislativo de Atalaia, neste mandato concedido pelo povo de Atalaia. Se não conseguir fazer os 100%, mas tenho procurado dar o meu melhor para o povo da nossa terra”, destaca o vereador Neto Acioli.

O vereador destacou esse novo momento em que vive a cidade de Atalaia. “Sempre antes me perguntava o porquê que Pilar sempre com várias atrações, com um Natal diferente, um São João diferente, Capela do mesmo jeito, e, Atalaia, tão grande e rica, que fica entre as duas, não tem. Hoje o atalaiense está podendo se divertir. Este já é o segundo Natal Luz que a prefeita realiza em Atalaia, com vários e vários prêmios pra população, com o povo muito alegre e a cidade sorriso. Está de parabéns a prefeita. E dizer que hoje pode ser usado o slogan Compare e Veja”.

