Mais R$ 400 mil em mercadorias sem nota fiscal são apreendidos em Atalaia

Uma operação feita por auditores fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AL), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, nesta quarta-feira (14), cerca de R$ 411.160,80 em bebidas alcoólicas, que estavam sem nota fiscal. A carga foi apreendida no município de Atalaia, no interior de Alagoas.

Os produtos, que seriam comercializados de forma irregular, não apresentavam comprovante de recolhimento tributário. De acordo com a Sefaz, o caminhão transportava 410 caixas de whisky, 524 caixas de rum e 88 caixas de vodka.

Segundo o superintendente especial da Receita Estadual, Francisco Suruagy, a Sefaz continua ativa na fiscalização e trabalha para coibir sonegação.

“É injusto o bom contribuinte, que é a maioria dos contribuintes alagoanos, pagarem e terem prejuízo pela conduta de uma minoria sonegadora. Realizamos rondas constantes para combater a sonegação fiscal no estado. Postos fiscais, volantes, auditorias e malhas, todas as armas do Fisco em defesa do comerciante alagoano”, ressalta.

Após apreensão, a carga foi direcionada para o depósito da Sefaz-AL e aguarda regularização.