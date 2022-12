Autor da Indicação, vereador Marcos Rebollo destaca conquista e valorização da Guarda Municipal de Atalaia com reajuste do risco de vida para 100%

Vereador Marcos Rebollo foi autor da Indicação que pediu 100% do risco de vida para o GCM Atalaia.

Esta terça-feira, 13 de dezembro, foi um dia histórico para a Guarda Civil Municipal de Atalaia. É que na sessão ordinária, foi lido o Projeto nº 15/2022, de autoria da prefeita Ceci Rocha, que reajusta o percentual da gratificação risco de vida de 70% para 100%, incidente sobre o vencimento base da categoria.

O Projeto enviado ao Poder Legislativo atende as Indicações apresentadas pelo vereador Marcos Rebollo ao longo desses últimos seis anos. Importante destacar, que em 10 anos de mandato, o vereador Marcos Rebollo, que também é guarda municipal da cidade de Pilar, foi responsável por encabeçar esta luta da Guarda Municipal de Atalaia, conseguindo que o percentual saísse de 30% para 100% (20% na gestão Professor Mano / 20% na gestão Zé do Pedrinho / 30% na gestão Ceci Rocha após aprovação).

Em seu discurso, Marcos Rebollo destacou a importância desta valorização da categoria e agradeceu a prefeita Ceci Rocha por atender sua Indicação, que foi aprovada pela unanimidade dos vereadores, colocando a GCM Atalaia entre as seis cidades de Alagoas a pagar 100% do risco de vida.

“Tenho aqui em minhas mãos um leque de pedidos pelos servidores da Guarda Municipal. Hoje começamos a nos igualar a uma minoria no Estado de Alagoas, pois vamos ser a sexta cidade em 102 municípios, a ter 100% do risco de vida aprovado para vocês. Isso não seria possível se fosse só o vereador Marcos Rebollo pedindo, aqui tem inúmeras assinaturas de vereadores compromissados com Atalaia, que, independente de ser oposição ou situação, votaram por vocês. Esse dia impar vai ficar para sempre na história da Guarda Municipal de Atalaia”, destacou Marcos Rebollo.

“A prefeita Ceci Rocha hoje está dando um grande passo para toda a GCM do Estado de Alagoas, pois isso que está sendo dado a vocês, vai motivar a todos os prefeitos seguirem as mesmas diretrizes, porque quando se faz projeto desta natureza, com compromisso, dá certo”, completou o vereador.

O Projeto de Lei nº 15/2022 ainda trata sobre a criação do Código de Ética e Conduta da GCM Atalaia e do curso de formação, treinamento e aperfeiçoamento – CFTA. Já o Projeto de Lei nº 14/2022 dispõe sobre a criação da Ouvidoria e da Corregedoria da GCM Atalaia.

Duas sessões extraordinárias estão marcadas para a próxima terça-feira, 20 de dezembro, para aprovação dos dois projetos.