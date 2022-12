Atalaia foi sede do ciclo de Oficinas de Lives Juninas promovida pela Liqal

E quem disse que a manifestação cultural mais popular do Nordeste não tem espaço em Atalaia em época natalina? Terra da histórica Asa Branca, hoje sendo muito bem representada pela Sanfona do Rei e pela Rainha do Vale, a cidade de Atalaia foi escolhida pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas para sediar uma das etapas do Ciclo de Oficinas de Lives Juninas.

A etapa Atalaia foi realizada na noite deste último sábado, 10 de dezembro, na Quadra de Esportes Raimundo Nonato. O evento contou com o apoio e parceria da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer e da Secretaria Municipal de Educação.

O evento tem como objetivo realizar uma oficina de capacitação e promoção de lives, forma de divulgação que se mostrou de grande importância, principalmente devido a pandemia da Covid-19.

Teve apresentação das Quadrilhas Juninas Sanfona do Rei, Brilho Lunar, Amanhecer do Sertão e Flor do Amor e Balão Nordestino. Contou ainda com oficina de capoeira do Grupo Capoeira Brasil, com o instrutor Alemão e apresentação do Grupo de Dança da Escola Municipal Luiz de Albuquerque Pontes, do Distrito Santo Antônio.

Prestigiando a etapa atalaiense, a secretária de Esportes, Lazer e Juventude, Joana D’arck comentou sobre a importância de valorizar as manifestações culturais no município. “Atalaia tem em seu DNA a Quadrilha Junina e estamos aqui, para apoiar cada vez mais essas manifestações culturais no município. Contem sempre com a gestão”, destacou.