Com seu trabalho social, vereador Marcos Rebollo entrega cadeira de rodas a ex-funcionário do município de Atalaia

Ação Solidária do vereador Marcos Rebollo beneficia ex-vigia do município de Atalaia.

Com uma história de vida de serviços prestados ao município de Atalaia, trabalhando muitos anos como vigia, o senhor Ailton, em um momento que tanto precisava de ajuda, encontrou no trabalho social de um representante do povo atalaiense, o vereador Marcos Rebollo, o apoio que lhe proporcionou mais esperança, qualidade de vida e conforto.

Em mais uma importante ação solidária, o vereador esteve no Conjunto Maria de Nazaré, em Atalaia, onde entregou uma cadeira de rodas nova e totalmente adaptada, emocionando o senhor Ailton e seus familiares. “Um amigo nosso, que trabalhou muito tempo na área de segurança, amigo do meu pai. Prestou tantos serviços a nós atalaienses e, eu, como trabalho na área de segurança, fico muito feliz de estar aqui podendo ajudar de alguma forma”, destaca Marcos Rebollo.

“A conclusão que tiro da vida pública é que para uns somos heróis, para outros somos vilões, mas isso não vai impedir e nem atrapalhar o nosso trabalho. Sempre estarei aqui presente para ajudar aqueles que mais precisam e mais necessitam de ajuda e do meu trabalho social. Não vou parar por aqui e continuarei trabalhando por você atalaiense, por você alagoano para trazer mais qualidade de vida para aqueles que mais precisam”, reflete o vereador atalaiense.

Importante destacar que este trabalho social, que vem sendo elogiado e reconhecido, já ultrapassou as fronteiras do município de Atalaia e beneficiou alagoanos de outros municípios, a exemplo de Maceió.