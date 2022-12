Loja da Construção inaugura sua terceira unidade em Atalaia e amplia mix de produtos ofertados

Tradicional empresa atalaiense, com quase três décadas no mercado, a Loja da Construção inaugurou na manhã desta quarta-feira, 7 de dezembro, uma nova unidade no município de Atalaia. A nova unidade fica localizada na Rua José Tenório de Albuquerque, centro, próxima a antiga Casa de Cultura.

Referência no mercado de construção em Atalaia e região, com esta nova unidade amplia ainda mais a quantidade de itens ofertados, unindo o proposito de oferecer, em um só lugar, tudo o que seus clientes precisam, com a qualidade, praticidade e variedade ao seu alcance.

“Estamos inaugurando nossa terceira unidade e quero agradecer primeiramente a Deus por tudo, pois sem Ele nada disso seria possível. Agradecer a minha mãe, esposa e toda a minha família por sempre estar ao meu lado me apoiando. E quero agradecer a todos os meus clientes e amigos”, destaca o empresário Vaninho Soares.

Com sua terceira unidade, a Loja da Construção passa a trabalhar também com madeiras, pisos, revestimentos, forro de pvc, balcão de cozinha, balcão de banheiro, churrasqueira pré-moldado, entre um amplo mix de produtos.

Venha conferir e aproveitar as promoções!

Horário de funcionamento: De segunda à sexta das 08 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E no sábado das 07 às 12 horas.