Encanto e muita alegria na abertura do Natal Luz de Atalaia

Abertura do Natal Luz de Atalaia.

Os atalaienses que lotaram a Praça do Trevo neste domingo (4), para a abertura do Natal Luz de Atalaia, viveram uma noite inesquecível. O evento realizado pela Prefeitura de Atalaia, marcou o acendimento das luzes de Natal e um super show de prêmios.

Este ano o espetáculo foi ainda mais especial, porque, para abrilhantar o evento, a população contou com uma linda parada natalina e uma caravana do Papai Noel, acompanhado pela prefeita Ceci Rocha, pelas ruas do município.

Durante a abertura, os atalaienses acompanharam o acendimento das luzes de Natal que estão espalhadas por toda a praça, um grande show de prêmios, queima de fogos e diversas apresentações no palco montado no local.

Para garantir a participação da população atalaiense neste lindo evento, a Prefeitura disponibilizou ônibus nas localidades.

Este é o segundo ano do Natal Luz da cidade na gestão da prefeita Ceci Rocha, que destacou que é o Natal mais lindo do Vale do Paraíba.

“Natal é tempo de renovação, de amor, paz e alegria. E esse tempo chegou em Atalaia. O nosso Natal Luz está oficialmente aberto! Que momento lindo, minha Atalaia. Percorrer nossa cidade e ver os olhos de cada um de vocês brilhando com o encanto natalino enobrece o meu coração. Atalaia está linda! Tudo isso é pra vocês. Que comece o Natal mais lindo do Vale do Paraíba”, destacou a prefeita Ceci Rocha em suas redes sociais.

O Natal Luz de Atalaia também contou com a presença da deputada estadual Fátima Canuto, vereadores e secretários municipais.