Já classificado, Volta Redonda vence último confronto pela fase de grupos do Alagoano de Futebol 7 Série B

Já classificado para a próxima fase do Campeonato Alagoano de Futebol 7 Série B, o Volta Redonda entrou em campo no final tarde deste sábado (3), para enfrentar o Maracujá F.C. em jogo válido pela última rodada da fase de classificação. A partida foi disputada na Arena Ouro Preto, em Maceió.

O Voltaço fez mais uma grande partida e goleou por 6 a 2, com três gols do artilheiro Rodolfo, dois do Michel e um de Diego.

Com mais esta vitória, a equipe atalaiense terminou na terceira colocação do Grupo 2, com 12 pontos. Foram 4 vitórias e 2 derrotas.

Representando Atalaia nesta competição estadual, a equipe conta com o apoio da Prefeitura de Atalaia, da prefeita Ceci Rocha, da secretária municipal de Esportes Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, do Rodolpho Rodrigues, do Vinicius Sabino, do professor de Educação Física Amaro Júnior e da Loja Arcanjo Eletros e Tecnologia.